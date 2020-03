Bewusst deutlich als "Hilferuf" bezeichnete der kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Manfred Flore, seine Sorge, dass im Rahmen des Projektes "Brückenschlag" viele mögliche Projekte nicht voran kommen.

Er äußerte gemeinsam mit Christiane Gerster-Schmidt, sie sitzt unter anderem im Brückenschlag-Beirat, die große Sorge, dass in der Folge ein Teil der gut 40 Millionen Euro Fördergelder in den zehn Laufjahren bis 2027 nicht abgerufen werden könnten.

Beide Sozialdemokraten sind der Auffassung, dass die Verwaltung in der Bearbeitung gestärkt werden müsse. Drei Mitarbeiter, die auch noch andere Aufgaben erfüllen müssen, seien für die zahlreichen Brückenschlag-Projekte zu wenig. Als ein Beispiel, wo es mangelt, nannte Flore den Museumsbahnsteig, der mittlerweile regelrecht vor sich hin gammele. Trotz seiner wiederholten Hinweise passiere nichts.

Stagnation sehen die beiden Politiker als weiteres Beispiel auch beim Multifunktionsraum / Kino im Europahaus. Die SPD möchte nun Ende März im Kulturausschuss Antworten zum Sachstand bekommen, ein Antrag ist in Arbeit. Auch die Bezirksvertretung soll sich stärker ins Thema einbringen. (jvo)