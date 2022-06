Endlich wieder Kirmes! Nach einer 2-jährigen Corona-Zwangs-Pause startete endlich wieder die „Sterkrader Fronleichnam-Kirmes“, das größte und beliebteste Volksfest in Oberhausen. Die Kirmes verwandelt für 6 Tage die komplette Sterkrader Innenstadt in einen bunten Rummel-Rundkurs von gut zweieinhalb Kilometern Länge, und das mit mehr als 380 Schaustellern. Bereits am Mittwoch dem Eröffnungstag, ab 15 Uhr, wurden die Besucher traditionell durch eine 2-stündige Happy Hour, mit Vergünstigungen bei vielen Fahrgeschäften und Kirmesgastronomen angelockt. Die offizielle Eröffnung erfolgte dann um 17 Uhr durch unseren Oberbürgermeister Daniel Schranz.