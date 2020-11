Die Gedenkhalle nimmt am Freitag, 20. November, an der Lesestadt teil, die unter dem Motto „Fantasie verleiht Flügel“ steht. Dafür hat sie das Buch „Die Zimtläden“ von Bruno Schulz ausgewählt, das 1933 erstmals erschien. Da es aktuell nicht möglich ist, zur Lesung in die Gedenkhalle einzuladen, wird die Lesung digital angeboten und am 20. November ins Internet gestellt. Das Video zur Lesestadt kann über die Homepage www.gedenkhalle-oberhausen.de aufgerufen werden. In dem Video wird nach einer Einführung aus einer Erzählung von Bruno Schulz gelesen, abschließend wird die Biografie des jüdisch-österreichisch-polnischen Schriftstellers in ihrem historischen Kontext erläutert.