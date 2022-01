Ein neuer Gitarrenkurs für Anfänger (Kurs-Nr. XE4002V) startet bei der Volkshochschule im Bert-Brecht-Haus, Langenmarkstraße 19-21, am Donnerstag, 20. Januar.

In diesem achtwöchigen Kurs wird jeweils von 19 bis 20 Uhr nicht nur elementare Spielpraktik für Anfänger vermittelt, auch Fortgeschrittene können ihr Wissen anwenden und ausbauen. Schwerpunkte des Kurses sind einfaches Melodiespiel und Liedbegleitung. Der Spaß und die Freude am Spielen stehen dabei an erster Stelle. Wenn gewünscht, werden auch musiktheoretische Inhalte behandelt.

Die Kursgebühr beträgt 67 Euro. Teilnehmer müssen ihr eigenes Instrument mitbringen.

Informationen sind zu finden unter Tel. 0208/825 - 2385 oder unter vhs.oberhausen.de.