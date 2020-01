Große Osterfelder Karnevalsgesellschaft feiert Festsitzung

So richtig zur Ruhe kommen die Oberhausener Festhallen in diesen Tagen nicht mehr. Am Samstag feierte die GOK eine Festsitzung. Traditionell fand die Sitzung am letzten Samstag im Januar im Freizeithaus des Revierparks Vonderort statt. Auch in diesem Jahr war es der GOK gelungen ein tolles Karnevalsfest mit vielen Programmhöhepunkten zu feiern.