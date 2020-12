Die nächste spektakuläre Ausstellung im Gasometer Oberhausen startet im Frühjahr 2021. Entsprechende Geschenkgutscheine für „Das zerbrechliche Paradies“ sind ab sofort erhältlich. Allerdings müssen sich die Beschenkten noch in Geduld üben. Das Startdatum steht noch nicht fest.

Die erste Ausstellung nach der umfangreichen Sanierung des Gasometers zeigt ab dem Frühjahr 2021 die Schönheit der Natur und den Einfluss der Menschen auf ihre Umwelt. „Das zerbrechliche Paradies“ nimmt die Besucher mit auf eine bildgewaltige Reise durch Wasser-, Wald- und Wüstenwelten. Beeindruckende, preisgekrönte Fotografien und Videos zeigen Tiere und Pflanzen in ihren sich verändernden Lebensräumen, aber auch den Eingriff des Menschen in das fragile Ökosystem Erde.

3D-Technik

Dank neuester 3D-Technik können die Ausstellungsbesucher das größte Regenwaldschutzgebiet der Welt virtuell erkunden und dabei in die Rolle verschiedener Bewohner dieses Urwaldes schlüpfen.

Höhepunkt der Ausstellung ist im 100 Meter hohen Luftraum des Gasometers eine monumentale Skulptur der Erde, auf die hochaufgelöste, aktuelle Satellitenbilder projiziert werden.

Gutscheine

Gutscheine können per E-Mail an info@gasometer.de bestellt werden. Ein Erwachsenenticket kostet 11, erm. 8 €. Familien zahlen 27 € (jew. zzgl. 3 € Versandkostenpauschale). Die Bezahlung erfolgt per Rechnung.Gutscheine können ab Frühjahr an der Tageskasse oder über das Online-Ticket-System gegen ein gültiges Ticket eingetauscht werden.