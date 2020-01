Die schwedische Heavy-Metal-Band "Sabaton" hat im vergangenen Sommer ihr neues Album "The Great War" veröffentlicht. Jetzt sind die Musiker gemeinsam mit ihren schwedischen Landsmännern und -frauen "Amaranthe" sowie den finnischen Cello-Rockern "Apocalyptica" als Support auf Europatour. In Deutschland wird man die drei Metal-Größen zwischen dem 18. Januar und dem 11. Februar bei insgesamt sechs Konzerten - unter anderem auch in Oberhausen - erleben können. Hier machen "Sabaton" am Samstag, 1. Februar, in der König-Pilsener-Arena Halt.

"Ihr wisst inzwischen, dass wir unsere Supportacts immer selbst auswählen und diesmal haben wir natürlich keine Ausnahme gemacht", kündigt Pär Sundstöm an. "'Amaranthe' werden den Abend eröffnen. Danach wird es eine große Überraschung für die Leute geben, die noch nicht mit der Cello-Rock-Band 'Apocalyptica' vertraut sind.“

"Amaranthe" freuen sich darauf, jeden Abend die Schlacht zu eröffnen: "Uns ist es eine wirkliche Ehre, uns endlich unseren schwedischen Brüdern für diese Tour anschließen zu können." "Apocalyptica" arbeiten momentan am Nachfolger zu ihrem Album "Shadowmaker" und veröffentlichten im letzten Jahr eine eigene Version der "Sabaton"-Single "Fields Of Verdun".

Eicca Toppinnen schreibt: „Diese unglaubliche Tour mit 'Sabaton' zu machen, ist etwas Besonderes für uns. Wir sind super aufgeregt und freuen uns sehr auf diese Tour.“ Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen.

Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert in Oberhausen. Wer gewinnen möchte, ruft bis Sonntag, 26. Januar, 24 Uhr, unsere Hotline 01378/556600 an (50 Cent aus dem Deutschen Festnetz, MIT, Mobilfunkpreise können abweichen) und beantwortet folgende Frage richtig: Wie heißt das aktuelle Album von "Sabaton"? Die Gewinner werden benachrichtigt, der Rechts­weg ist ausgeschlossen.