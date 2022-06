Und das erwartet die Rockfans im Stadion Niederrhein:

Niemand geringeres als Deutschlands Rockröhre Nr.1 MICHAEL BORMANN wird ENDLICH wieder sein einzigartiges Talent zeigen. u.a .bekannt aus THE VOICE OF GERMANY (Team Samu) oder Leadsänger von u.a. Jaded Hard, Bonfire und Redrum überzeugt der stimmgewaltige Michael Bormann seit Jahren das Publikum. Nun wird er sein einzigartiges Talent mit seinem neuem Projekt HIGHWAY 5 erneut präsentieren.

Als wäre das nicht genug gibt es dann als I-Tüpfelchen die MEGA-SHOW der fantastischen ACDC Tribute Band BALLBREAKERS

Ballbreakers bringen die Show der australischen Kultband live auf die BühneOriginalequipment sowie eine runde Mischung aus eigenen Gimmicks und Einlagengarantieren eine AC/CD Show, wie sie von keiner anderen Coverband geboten wird:Messerscharfe Gitarrenriffs, stampfende Beats und Vocals direkt aus der Hölle !Ballbreakers purer Rock'n'Roll schlägt sofort beim Publikum ein, und macht jedes Event zu einer unvergesslichen AC/DC - Nacht...LET THERE BE ROCK

Feststeht, es wird ein Megaabend, ein Ohrenschmaus, ein Abend der in Erinnerung bleiben wird.

Einlass ins Stadion am 02.07.22 ist ab 17:00 Uhr -Anstoss ca. 18:00 Uhr

Tickets im Ebertbad Oberhauasen

Oder

www.ebertbad.de

oder

www.oldie-rock.de

Hotline:

0208 8106570