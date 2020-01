Eine rationale Ethik und Moral ist in der Menschheitsgeschichte relativ jung, wenn man die Aufklärung als Ausgang ihrer Verfassung betrachtet, wobei der kirchliche Begriff Schuld durch das Wort Verantwortung ersetzt wurde.

Wie ein kochend heißer Ball wird seitdem die Verantwortung hin und hergeschoben, zu Krieg und Kampf, im Großen und im Kleinen, und trotz mancher Analysen bleiben die eigenen negativen Anteile meist im Unbewussten und wenig bearbeitet. Der westliche Mensch ist nunmehr in die Unmündigkeit fröhlichen Lebens gelangt, spielt hedonistisch wie ein Kind spielt und bleibt ein Kind, angeschlossen an die ihn nährende Matrix der Illusionen.

Im Christentum in den USA, aber auch in verschiedenen anderen Gruppen in Europa ermächtigt mittlerweile ein irrationaler Glaube, in Schwarz und Weiß, gut und böse, arm und reich, eine Separation, verurteilt alle anderen, einmal durch die Mainpulation der Medien, zum anderen bestätigt und stabilisiert man in Gruppenzugehörigkeit die Ablehnung anderer immer wieder neu wie eine heilige Zeremonie. Es gilt zunehmend: - Wer nicht meiner Meinung ist – ist mein Feind.

Die ursprüngliche christliche Religion wurde im Grunde falsch verstanden und sehr oft falsch ausgelegt. Sie gab niemals eine Rechtfertigung zur Hoheitsgesinnung des Menschen und zur Unterdrückung und Zerstörung des Lebens.

Erst als, religiös gesprochen, der Mensch die Hybris entwickelte selbst Gott zu sein, Bewusstsein zu haben und sicher zu sein, mit seinem freien Willen auch das Gute zu wollen und zu leben, als dazu die Aufklärung, Psychoanalyse und Darwinismus der Idee der Allmacht eines autonomen Individuums beipflichteten, war es geschehen.

Die Zerstörung, gefördert von Kapitalismus und Neoliberalismus setzte eine kaum zu stoppende Dunkelheit in Gang, der Mensch grenzte sich als autonom, als einzigartiges Individuum, ab und bestätigte somit seine abstrusen Machtansprüche, die er als völlig gerechtfertigt ansah.

Diese negativen Grundlagen wurden von Kirche und Staat missbraucht, stabilisiert und ausgeweitet und die ehemaligen menschlichen Tugenden quasi destabilisiert, der Mensch von sich selbst entfremdet.

Mittlerweile denken Viele wie im System erfordert, vorwiegend egoistisch narzisstsch, und glauben, nur wenn sie anderen etwas wegnehmen könnten, hätten sie auch ein Mehr für sich selbst, schlimmer noch, wenn sie anderes und andere zerstörten, käme es ihnen zugute.

Die eigentlich menschlichen Tugenden der Demut, Dankbarkeit und des Mitgefühls, all das, was Menschen können und ihr Leben sinnvoll macht, kann man als Geschenk einer göttlichen Schöpfung empfinden.

Man muss nicht.

Aber es wäre einfacher.