Die Kabarettshow Nachgewürzt präsentiert am kommenden Aschermittwoch, 17. Februar, eine rund 60-minütige Online-Ausgabe mit aktueller Satire aus dem Zentrum Altenberg. Denn wenn schon der Karneval ausfallen muss, soll wenigstens der Aschermittwoch gebührend gefeiert werden.

Benjamin Eisenberg, Christian Hirdes, Marco Jonas Jahn und Matthias Reuter blicken kabarettistisch zurück auf die letzten Lockdown-Monate. Natürlich mit Abstand und ohne Publikum. Das ist klar. Aber auch ohne Politiker. Digital gibt´s also Nullen, aber auch Einsen. Und so hat die Band für die Show Musik vorproduziert, die Kabarettisten haben neue Texte parat und das Ganze wird vom Zentrum Altenberg gefilmt. Zu sehen ist der Beitrag auf der Facebook-Seite unter www.facebook.com/nachgewuerzt und auf dem Youtubekanal der Kabarettshow unter www.youtube.com/nachgewürztdiekabarettshowmitliveband, sowie auf der Homepage unter www.nachgewuerzt.de.

Die Sendung wird auch beim Kultur-Streaming-Kanal „#Kulturkucken“ der Stadt im März wiederholt.