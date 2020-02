Die Narren sind los bei "Steffy Helau" in der "Steffy Oberhausen", der alten Turbinenhalle. Am Karnevalssonntag, 23. Februar, gibt es hier eine Mischung aus Party- und Karnevalsmusik für alle Feierfreudigen. Eine lange Tradition hat die After-Zug-Party in der Turbinenhalle Oberhausen. Jedes Jahr strömen 5.000 Menschen nach dem Umzug der Narren in die alte ehrwürdige Industriehalle an der Mülheimer Straße.

Das Programm ist umfangreich bestückt mit Live-Auftritten. Mit dabei ist wieder "Steffy Helau"-Liebling Mickie Krause, der bereits in den letzten Jahren dem Publikum eingeheizt hat. Unterstützt wird er dabei von Tim Toupet, Ina Colada und "Specktakel". In der Mainhall erwartet die Besucher neben Charts, Popschlager und Ballermann-Hits auch bekannte Karnevalsmusik. Los geht es bereits um 15 Uhr, Karten zum Preis von sieben Euro gibt es im Vorverkauf online unter www.turbinenhalleoberhausen.de.