Die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT) hat eine neue Broschüre mit dem Titel „Oberhausen – mehr erleben! Das Reisemagazin 2022“ veröffentlicht.

Der Katalog ist auf Deutsch und Englisch und präsentiert alle touristischen Themen der Stadt. Mit dabei sind unter anderem die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ im Gasometer Oberhausen, das Westfield Centro, die Rudolf-Weber-Arena, das Sea Life oder die neueste Freizeitattraktion in Oberhausen "Top Golf" und vieles mehr. Zusätzlich ist eine Übersicht über die wichtigsten geplanten Events enthalten. Außerdem sind direkt buchbare Pauschalarrangements, Stadtführungen und Stadtrundfahrten aufgeführt, die von der Tourist Information Oberhausen entwickelt wurden. Es werden unter anderem Touren mit einem historischen Linienbus der STOAG oder Rundfahrten per E-Scooter angeboten.

Ausgegeben wird die Broschüre an alle Geschäftspartner und Endkunden, die sich für einen Aufenthalt in Oberhausen interessieren. Das Magazin soll -soweit während der Pandemie möglich- auch auf Messen und Workshops verteilt werden, sowie auf digitalen Kanälen zur Verfügung stehen.

Zeitgleich mit dem Reisemagazin ist ebenfalls das neue Gastgeberverzeichnis mit den besten Tipps zu Oberhausener Hotels, Ferienwohnungen und Wohnmobilstellplätzen erschienen.

Die Broschüren sind ab sofort kostenlos an den beiden Standorten der Tourist-Information am Hauptbahnhof und im Westfield Centro an der Coca-Cola-Oase erhältlich. Alternativ kann man die Broschüren im Internet unter www.oberhausen-tourismus.de (Rubrik Info/Prospekte) online durchblättern oder als pdf-Dokument herunterladen.

Weitere Informationen sind erhältlich unter Tourist-Information Oberhausen, Tel. 0208/824570, unter Mail tourist-info@oberhausen.de oder auf der Website unter www.oberhausen-tourismus.de.