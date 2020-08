Wenn er kommt, haben die Nörgler Sendepause. Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: "Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht."

Schon ein einziger Besuch seines Programms "'Der Staats-Trainer' ersetzt mehrere Jahre Therapie, – und zwar für Männer wie für Frauen", sagen diejenigen, die es schon gesehen haben, denn Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest. Am Donnerstag, 27. August, steht Ingo Appelt im Rahmen des evo-Sommertheaters im Stadion Niederrhein an der Lindnerstraße auf der Bühne. Los geht's um 20 Uhr. Karten gibt's im Vorverkauf übers Internet unter www.ebertbad.de.