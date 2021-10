In der Jazz-Szene hat sich einiges getan, Bands sind neu zusammengewachsen und es gibt unglaublich viele CD-Präsentationen. Und so dreht sich ab kommendem Donnerstag, 14. Oktober auch wieder regelmäßig das Jazz-Karussell im "Gdanska" am Altmarkt.



Den Auftakt gestaltet am 14. Oktober die "Los Pipos-Latin Jazz Band", die eine geballte Ladung Latin Jazz im Jazz-Karussell präsentieren. Diese sechsköpfige Formation ist wie ein Geschenk, um nach der langen Zeit endlich wieder neue Energie auftanken zu können. "Los Pipos" steht für karibische Rhythmen, lateinamerikanisches Liedgut und jede Menge karibische Lebensfreude, gepaart mit fundiertem musikalischen Können und den Einflüssen, die jeder einzelne der Musiker mitbringt. Im Fokus steht die Improvisation, ganz im Sinne der südamerikanischen Art und Weise, mit Musik Geschichten zu erzählen, Stimmungen aufzufangen und natürlich die Zuhörer mit Tanz zum Tanzen zu bringen. Mehr Infos gibt's im Internet unter www.los-pipos.com.

Am Donnerstag, 21. Oktober, steht das HKQ Harald Köster Quartett im Gdanska auf der Bühne. Vier Vollblutmusiker, in nicht ganz gewöhnlicher Besetzung (Posaune, Akkordeon, Bass & Flügel), die Kompositionen des Pianisten interpretieren. Mehr Infos im Internet unter www.haraldkoester.de

Am Donnerstag, 28. Oktober, dreht sich das Jazz-Karussell um "REUNION 4tet", mit einem CD Release Konzert "Tribute to blue note". Das neu gegründete Quartett des Gladbacher Schlagzeugers André Spajic widmet sich dem Label "Blue Note" mit seinen größten Hits und Kompositionen unter anderem von Herbie Hancock, Dizzy Gillespy, Jazz Messengers und Horace Silver.

Der große Saal der Kulturkneipe ist mit nagelneuen Lüftungsgeräten bestens auf Gäste vorbereitet. Im Saal gilt die 2G-Regel: geimpft oder genesen (In Ausnahmefällen auch getestet). Die Konzerte beginnen um 20 Uhr, Reservierungen werden unter www.gdanska.de vorgenommen.