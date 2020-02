Roland Kaiser – nur wenige Namen sind so eng mit dem deutschen Schlager verknüpft, wie der des 66-jährigen Berliners. Seit fast viereinhalb Dekaden unterhält er sein Publikum und erfindet sich dabei immer wieder neu.

Seine neue Arenatournee „Alles oder Dich“ trägt den Namen seines aktuellen Albums und ist sowohl Kaisers Hymne an die Gegenwart wie auch eine Liebeserklärung. Mit den Titeln des Longplayers knüpft Roland Kaiser nahtlos an seine großen Live-Konzerte aus 2018 und 2019 an, blickt andererseits weiter klar nach vorne.

Zum Album sagt Kaiser: „Es ist ein zeitgemäßer Sound, ohne das Publikum zu verprellen. Heute lautet mein Motto: Ich muss nicht, ich kann. Und ich freue mich natürlich, dass ich immer noch darf. Eine Einstellung, die auch sehr viel mit großer Demut zu tun hat. Mich treibt die Lust am Tun. Der Drang, nicht stehen zu bleiben. Ich lasse mich gerne von der jüngeren Generation inspirieren. Ich möchte versuchen, mich nicht mit revolutionären, sondern evolutionären Schritten weiterzuentwickeln und die Menschen dabei mitzunehmen.“

Am 5. April ist der Sänger ab 19 Uhr zu Gast in der Dortmunder Westfalenhalle, am 20. November macht er ab 20 Uhr Halt in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Tickets für die anstehende Tour gibt es über www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.semmel.de.