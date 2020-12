Unter der eigens eingerichteten Homepage www.Weihnachten-Oberhausen.de informiert die Katholische Kirche in Oberhausen über alle Angebote rund um Weihnachten. Die Gläubigen finden hier eine Übersicht über alle Gottesdienste von Heiligabend bis zum 2. Weihnachtstag in allen katholischen Kirchen in Oberhausen.

Neben Zeiten und Orten gibt es auch Informationen dazu, wie man sich zu den Gottesdiensten anmelden kann. Wer also eventuell keinen Platz mehr in der Kirche seiner eigenen Gemeinde findet, kann hier nach Alternativen suchen.

Zusätzlich gibt es auf der Homepage noch Informationen über besondere Aktionen. So bieten z.B. die Pfarreien St. Marien und Herz Jesu „Weihnachten in der Box“ an - ein kleines Set mit Texten, Liedern und einer kleinen Holzkrippe für all diejenigen, die Weihnachten zuhause feiern wollen oder müssen. Geplant sind weiterhin ein Video-Krippenspiel und eine Audio-Datei mit dem Weihnachtsevangelium zum Download auf der Seite.

Außerdem gibt es von der Stadtkirche einen Video-Adventskalender mit einem täglichen kurzen Impuls. Und an Heiligabend wird eine Christmette über den YouTube-Kanal des Stadtdekanates gezeigt (www.YouTube.de/c/stadtdekanatoberhausen).