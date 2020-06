Bis Ende Oktober werden Großveranstaltungen (bis auf wenige Ausnahmen) verboten bleiben. Die Werbegemeinschaft Osterfeld (WEGO) hatte sich bislang optimistisch gegeben, dass es in diesem jahr ein Osterfelder Stadtfest gibt. Dies ist jetzt anders.

"Eigentlich wollten wir am ersten Septemberwochenende in Osterfeld das 35. Stadtfest feiern", heißt es jetzt in einer Pressemitteilung der WEGO. "Nachdem durch die vielen Lockerungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen in den letzten Wochen positive Zeichen gesetzt wurden, hat die Bundespressekonferenz gestern Abend deutlich gemacht, dass wir damit rechnen können, keine Genehmigung für das Fest zu erhalten. Daher hat der WEGO-Vorstand beschlossen alle Anträge für das Osterfelder Stadtfest zurückzuziehen und alle Planungen abzubrechen. Damit einhergehend findet natürlich auch kein Verkaufsoffenen Sonntag am 6. September in Osterfeld statt."

Der WEGO-Vorstand bedauert diese Entscheidung zu tiefst: "Wir hätten uns den Aufgaben von Hygiene- und Schutzmaßnahmen gestellt und dennoch ein Stadtfest in Osterfeld durchgeführt. Wir hatten schon viele Zusage und Anmeldungen – sowohl von gewerblichen Teilnehmern als auch von Vereinen und Verbänden. Gerade die Teilnahmen der vielen ehrenamtlich engagierten macht seit vielen Jahren den Flair des Stadtfestes aus. Nunmehr ist dem Ganzen jedoch jegliche Planungsgrundlage genommen worden.

Zum Schutze aller – für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Besucherinnen und Besucher – ist die Entscheidung der Absage sehr gut. Seit Wochen schon hatten der WEGO-Vorstand darüber diskutiert per se die Veranstaltung abzusagen".