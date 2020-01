KG „Weiß-Grün-Hoag“ feiert Wagentaufe diesmal ohne Wagen

Direkt nach den Weihnachtstagen und dem Jahreswechsel feierte die KG Hoag im

Autohaus Köster in Oberhausen Schmachtendorf die schon traditionelle Wagentaufe.

Die Taufe musste diesmal allerdings ohne den Karnevalswagen stattfinden. Aus „organisatorischen Gründen“ konnte der Wagen nicht von seinem Standplatz wegbewegt werden. Wie zu erfahren war, soll ein besonders karnevalistisch begnadeter Zeitgenosse den Wagen zugeparkt und sich danach in einen verdienten Urlaub verabschiedet haben… Das tat allerdings der Stimmung keinen Abbruch. So wurde dann ausgelassen und ausgiebig ohne Wagen getauft.