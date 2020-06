Kleine historische Geschichte zum Standort der heutigen Woolworth in Oberhausen-Sterkrade

Nadine und ich fanden ein sehr schönes Zeitdokument aus den 1920er von Alfred Lindemann. Es zeigt die Bäckerei Walbrodt und Tabakwaren Winck. Die Geschäfte befanden auf der Bahnhofstr 35. An diesem Ort steht heute die Woolworth. Wir machten uns auf die Suche nach Informationen, was es dort einst alles gab. Es dauerte zwar etwas, aber wir fanden schöne und überraschende Informationen darüber.

Warum das Interesse von Woolworth an dem Grundstück.

Man musste sich dazu entschließen, da die Geschäftsräume im Stadtmitte-Hochhaus zu klein geworden waren und man dort keine Erweiterungsmöglichkeiten hatte.

Doppelte Verkaufsfläche, moderne Gestaltung im neuen Haus

Im Neubau ist die Verkaufsfläche doppelt so groß wie im Hochhaus. Es wird dort eine attraktive Fassade und Schaufenstergestaltung nach dem neusten Stand geben. Das Innere des neuen Hauses, wird mit einer modernen Belüftungsanlage ausgestattet.

Standort Woolworth Oberhausen-Sterkrade. Bahnhof-Straße 35-37.

Bevor Woolworth im Jahre 1964 ihr Geschäft bezog waren dort zwei Häuser mit Geschäften ansässig. Man nannte sie Walbrodt und Krott Häuser.

Geschichte reicht bis in 1850er

Haus Walbrodt (siehe Foto)

1890 kaufte Bäckermeister Walbrodt das Haus Bahnhofstr 35. Er betrieb dort eine gutgehende Bäckerei. In den 1910er kam Zigarren Winck mit dazu. Beide Firmen agierten von da an in einem Haus. Links Walbrodt rechts Winck. Herr Walbrodt starb 1961 im Alter von 93 Jahren.

Nach dem Krieg bezog Foto Muthmann bis kurz vor Abriss des Hauses die erste Etage.

Kaufmann Winck setzte sich 1962 zu Ruhe. Er stand 41 Jahre lang hinter dem Ladentisch.

Haus Krott (siehe Foto)

Die Geschichte des Hauses geht weit zurück, bis in das Jahr 1853. Noch weit entfernt von der Bürgermeisterei Sterkrade, Stadt Sterkrade.

Einige Generationen haben schon dort gewohnt und gearbeitet, bis in die 1940er, denn da wurde das Haus durch Kriegseinwirkung teilweise zerstört. Im Jahre 1962 wurde das Haus mit fast 110 Jahren abgerissen. Ein Stück Sterkrader Geschichte verschwand sang und klanglos.

1962 Abschied von den Häusern

Im April 1962 war für beide Häuser die Räumung, einige Zeit später war alles vorbei. Nach und nach verschwanden sie aus unseren Köpfen, obwohl sie über 100 Jahre existierten, dauert es nur wenige Jahre, bis man sie vergaß.

Unsere Aufgabe und Leidenschaft.

Nadine und ich wollen diese kleinen Geschichten am Leben erhalten.

