Am Sonntag, 12. Juli, hatte die Christuskirche Die Christuskirchengemeinde zu einem besonderen Konzert ins Gotteshaus an der Nohlstraße 7 eingeladen. Mit den Professoren Anja und Lukas David aus Detmold sollten wahre Meister ihrer Instrumente zu Gast sein.

Danny Neumann, neuer Kantor an der Christuskirche, war bis vor Kurzem noch Student von Anja David an der Hochschule für Kirchenmusik Herford. Er musste jetzt kurzfristig das Konzert aus Krankheitsgründen absagen.