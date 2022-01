Im Zusammenhang mit dem "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus" gibt das Duo "Tangoyim" am Sonntag, 30. Januar, in der Lutherkirche, Lipperheidstraße 55, ein Klezmer-Konzert. Das Duo Tangoyim, bestehend aus Stefanie Hölzle (Geige, Klarinette, Bratsche, Gesang) und Daniel Marsch (Akkordeon, Gesang), nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G-Regel. Nachweise und der Personalausweis sind am Eingang vorzulegen.

Des Weiteren wird Seitens der Gedenkhalle darauf hingewiesen, dass die städtische Gedenkfeier zum Holocaust-Gedenktag im Internet unter www.gedenkhalle-oberhausen.de aufgerufen und kostenfrei angeschaut werden kann. Der Film ist ebenfalls seit Donnerstag, 27. Januar, auf der Homepage über einen YouTube-Kanal zu sehen.

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von sowjetischen Truppen befreit. Dort waren bis zum Tag der Befreiung mehr als eine Million Menschen ermordet worden, die meisten von ihnen Juden. Insgesamt ermordeten die Nationalsozialisten über sechs Millionen Juden, Sinti und Roma. Auschwitz wurde zum Synonym für den nationalsozialistischen Massenmord, weil dort so viele Menschen wie an keinem anderen Ort im nationalsozialistischen Machtbereich getötet wurden. Auf den Befreiungstag von Auschwitz legte der damalige Bundespräsident Roman Herzog 1996 den Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, um unterschiedslos an alle Opfer des nationalsozialistischen Völkermordes und an die Millionen von Menschen zu erinnern, die durch das nationalsozialistische Regime entrechtet, verfolgt, gequält und ermordet wurden. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärte den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Das Duo "Tangoyim".