Die nach wie vor schwierige Situation der Corona-Pandemie und der dazugehörige Lockdown-Light beeinträchtigen auch im November 2020 unter anderem die Kulturschaffenden und Veranstaltungsfirmen erheblich. Zahlreiche Betroffene haben keine Möglichkeit ihrem Beruf nachzugehen um Geld zu verdienen.

Bei dem gemeinsamen Projekt der OWT Oberhausener Wirtschafts- & Tourismusförderung und dem Kulturbüro der Stadt Oberhausen geht es darum, Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden einen digitalen Raum zu geben, in dem sie Beiträge präsentieren können. Hierbei wird der Kreativität freien Lauf gelassen und – selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften – ein spannendes, digitales Programm auf die Beine gestellt. Von klassischer Musik bis hin zur Rockmusik, Führungen mit einem besonderen Blick hinter die Kulissen und auch die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer können sich über Musik erfreuen.So bekommen verschiedene Kulturorte in der Stadt die Möglichkeit, sich und ihre Räumlichkeiten vorzustellen und Gastgeber für einen Kulturschaffenden zu sein. Auch die Videoaufnahmen werden von Oberhausener Videographen und Ton- und Lichttechnikern gemacht.

Spielplan - KulturKucken Woche 3

Ab Dienstag 01.12.2020 | 19 Uhr

Kunst & Kultur in der VHS Oberhausen

Kunst und Kultur sind gerade in der Volkshochschule Oberhausen kein Fremdwort und genau aus diesem Grund nehmen wir euch heute mit auf einen Rundgang mit vielen feinen Kulturhäppchen zum Schauen, Hören und Mitmachen. Es gibt Bert-Brecht-Haus-Geschichte mit Ingo Dämgen, Franzosen in Oberhausen als Geschichte mit Werner Boschmann, Tröpfchenfotografie mit Ralf Hallay, Ukulele Unterricht mit Jutta Stzalka, Blues Harp mit Dieter Kropp, Makramee mit Mona Wünsch und ein Weihnachtsgedicht mit Jürgen Hinninghofen. Wenn ihr jetzt genauso gespannt seid wie wir, dann schaut doch ab Dienstag um 19 Uhr bei uns rein. Film und Schnitt sind durch Tom Thöne erfolgt – klasse!

Ab Mittwoch 02.12.2020 | 19 Uhr

Eine Zeitreise zu Burg Vondern

Oberhausen, da denkt man an Industriekultur und Shopping, aber meistens nicht ans Mittelalter. Und dabei haben wir fast mitten in der Stadt unsere eigene Burg: Die Burg Vondern. Wie sieht es in so einer Burg eigentlich aus? Hagen Hoffmann und Walter Paßgang nehmen euch mit auf eine Führung, die einige Überraschungen bietet. Passende musikalische Untermalung werden von Petra Naethbohm, Flöte und Ingo Brzoska, Gitarre geboten und dann gibt’s da noch diesen Nebel… und… Ritter? Sehe ich da Feuer? Also nichts wie rein in die Zeitmaschine. Film und Schnitt sind durch Carsten Walden und Niro Nathan erfolgt.

Kultur ins Wohnzimmer bringen, das wollen die Macher.

Ab Donnerstag 03.12.2020 | 19 Uhr

Kann und muss man jetzt Filme machen?“ – Internationale Kurzfilmtage

Die Kurzfilmtage haben Filmemacher*innen eingeladen, kurze Videos zur Frage "Kann und muss man jetzt Filme machen?" zu erstellen. Die Produktion wurde zum in Deutschland üblichen Tarif einer psychotherapeutischen Sitzung honoriert. Die Produktion durfte daher nicht aufwendiger als eine Stunde sein. Dr. Lars-Henrik Gass, Geschäftsführer der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen gibt eine kurze Einleitung zu den entstanden zwölf Kurzfilmen. Film ab!

Streaming in kulturlosen Zeiten ist angesagt.

Ab Freitag 04.12.2020 | 19 Uhr

Rise of Nebula knipsen im Resonanzwerk das Licht an

Im Resonanzwerk wird nicht nur eine ordentliche Lichtshow aufgefahren, sondern Rise of Nebula heizen euch ordentlich mit Metalcore ein. Die Band tobt sich hier bei tollen Lichteffekten, klasse Klang und ordentlich Nebel aus. Hier könnt ihr euch am Freitag ein schönes Stück Resonanzwerk direkt nach Hause holen. Und nicht vergessen: Boxen aufdrehen! Gefilmt wurde das digitale Konzert von Markus Leprich zusammen mit Hendrik Platz und Christoph Bergande. Tonaufnahmen von Christian Böhm und Tim Schlichting, sowie Lichtaufnahmen von Lars Nigisch.



Weitere Informationen, das Programm und den Link zu den Videos finden Sie auf: www.kulturkucken-oberhausen.de