Lebenshilfe Oberhausen feierte große Karnevalssitzung

Am Dienstagabend nahm das Karnevalstreiben der Oberhausener Narrenzunft nochmal so richtig Fahrt auf. In der fast bis auf den letzten Platz besetzten Luise-Albertz-Halle feierte die Lebenshilfe Oberhausen eine umjubelte Karnevalsparty. Alle Oberhausener Tollitäten waren noch einmal gemeinsam versammelt, Stadtprinz Dirk I., das Kinderprinzenpaar Talina und Kai, das Dreigestirn mit Prinz Chris, Bauer Basti und Jungfrau Robin, die Kohleprinzessin Nadine I. sowie der gesamte Hofstaat. Das war dann auch bis auf die Altweiber-Karnevalssitzung am Donnerstag die letzte Saalveranstaltung. Jetzt geht es in die Endphase der Session 2019/2020.