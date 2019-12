Haben Sie schon einmal von Dyker Heights gehört? Vermutlich nicht, bis vor einer Woche ging es mir nicht anders. Wäre da nicht die Tochter, die als Au Pair in den USA nahe New York weilt.

Dyker Heights ist ein Viertel im New Yorker Bezirk Brooklyn, welches in der Vorweihnachtszeit die Touristen auch einmal heraus lockt aus Manhattan. Einige Straßenzüge sind hier atemberaubend weihnachtlich geschmückt, dass es einem die Sprache verschlägt.

Die Anwohner berauschen sich aber nicht nur an unzähligen Lichtern, konkurrieren um die schönste Beleuchtung. Hier wird unter anderem auch Geld für Kinder in Not gesammelt.

Fotos: Carolin Vorholt