Am Freitag, 1. Juli, findet um 19 Uhr die Premiere des Märchen-Musicals auf der Open Air-Bühne im Park der Niebuhrg statt. Dort wird ein Ritt durch die Märchenwelt, in der sich Hexen, Zwerge, Fabelwesen und Beamte die Klinke in die Hand geben, um das “Happy End” zu finden, präsentiert.

Das Musical richtet sich an alle, die gerne laut lachen und Musik lieben. Zuschauer können zwischen acht Terminen wählen. Tickets kosten für Erwachsene 29 Euro, für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 19 Jahre 15 Euro und ermäßigt 27 Euro. Sie können im Ticketshop an der Niebuhrg oder online erworben werden.

Die nächsten Termine nach der Premiere sind Samstag, 2. Juli, um 19 Uhr und Sonntag, 3. Juli, um 18 Uhr. Weitere Termine und Uhrzeiten sind unter niebuhrg.de zu finden.