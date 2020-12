Kürzlich haben die Arbeiten im Bert-Brecht-Bildungszentrum begonnen. Einige Büroräume haben schon neue Fenster erhalten und im neuen Jahr werden auch die Fenster der Zentralbibliothek ausgetauscht.

Das bedeutet, dass ein Großteil der Sachliteratur, Musik-CDs und Young Corner Bücher voraussichtlich von Montag, 4., bis Montag, 25. Januar, nicht zugänglich sein werden. Daher sollten sich Interessierte möglichst noch vor Weihnachten mit Medien eindecken. Darauf weist die Stadt hin.

Falls es in der Vorweihnachtszeit nicht möglich ist, im Bestand zu stöbern, bietet die Zentralbibliothek nach wie vor den Bestellservice an. Alle Medien können online über den Computerkatalog bestellt werden. Eine Anleitung dafür ist im Internet unter www.oberhausen.de/stadtbibliothek zu finden. Bestellungen per Telefon oder E-Mail sind ebenfalls möglich. Die Medien werden im Erdgeschoss neben der Verbuchungstheke zur Abholung bereitgelegt. Damit in den Umbau-Tagen keine Nachteile entstehen, verlängern sich die Leihfristen aller Medien vorsorglich bis Ende Januar.

Es gibt auch die Möglichkeit, von Zuhause auf die Online-Angebote zuzugreifen. Für einen temporären kostenfreien Zugang zu E-Books (medien-laden), Filmen (filmfriend) und Datenbanken (Brockhaus, Munzinger, DigiBib und Pressreader) schicken Interessierte eine E-Mail an beratung.bibliothek@oberhausen.de mit dem Betreff NURdigital-Anmeldung, Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Geschlecht und Wohnort, Straße und E-Mail Adresse. Im Anschluss werden die Zugangsdaten zugeschickt.