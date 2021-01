Aufgrund der aktuellen Corona Schutzverordnung NRW sind derzeit alle Bibliotheken geschlossen. Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek können ab sofort ganz bequem von zu Hause Medien aller Art bestellen und an der Zentralbibliothek und der Bibliothek in Sterkrade abholen.

Bestellungen erreichen die Stadtbibliothek telefonisch, per E-Mail oder direkt online über den Bibliothekskatalog www.bibliothek.oberhausen.de. Ab Montag, 1. Februar, können vorbestellte Medien in der Zentralbibliothek und ab Dienstag, 2. Februar, in der Stadtbibliothek Sterkrade kontaktlos und unter Beachtung der Infektionsschutzmaßnahmen abgeholt werden.

Für alle Bestellungen wird ein gültiger Bibliotheksausweis benötigt. Alle, die noch keinen besitzen, können sich telefonisch oder per E-Mail vorregistrieren lassen. Der Bibliotheksausweis wird dann nach Überprüfung und gegen Unterschrift am jeweiligen Abholort ausgehändigt. Mit dem Bibliotheksausweis kann das gesamt Medien- und Serviceangebot der Stadtbibliothek genutzt werden. Insgesamt können zehn Medien pro Tag und Ausweis bestellt werden, die am nächsten Öffnungstag zur Abholung bereit liegen. Eine Medienrückgabe kann zurzeit nur über die 24 Stunden Rückgabeautomaten der Zentralbibliothek und der Bibliothek in Sterkrade erfolgen. Die Bibliotheksräume bleiben bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Für alle Abholstationen besteht Maskenpflicht.

An folgenden Standorten ist die Medienausleihe wieder verfügbar:

Bestell- und Abholzeiten Zentralbibliothek (Bert-Brecht-Haus), Langemarkstraße 19-21, montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr sowie samstags von 10.30 bis 13.30 Uhr. Die Abholstation befindet sich auf der Langemarkstraße am Nebeneingang des Lerncenters.

Beratung und Bestellung: Erwachsenenbibliothek und Young Corner unter Tel. 0208/825-2058 oder per E-Mail: beratung.bibliothek@oberhausen.de. Beratung und Bestellung: Kinderbibliothek unter Tel. 0208/825-2942 sowie E-Mail: kinderbibliothek@oberhausen.de. Service Hotline für Verlängerungen, Neuanmeldungen unter Tel. 0208/825-2852 sowie per E-Mail: kundenservice.bibliothek@oberhausen.de.

Bestell- und Abholzeiten Bibliothek Sterkrade, Wilhelmstraße 9-11, dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags 10 bis 13 Uhr. Die Abholstation befindet sich im Eingangsbereich der Bibliothek. Beratung und Bestellung unter Tel. 0208/940 598 50 sowie per E-Mail: bibliothek.sterkrade@oberhausen.de.

Ein Bestell- und Abholservice für die Schul- und Stadtteilbibliotheken in Osterfeld und Schmachtendorf sowie der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle wird zurzeit vorbereitet.