Am 25.04.2022 startet die Grundschule Gerschede in Essen mit dem SpoSpiTo-Bewegungspass, eine Aktion, die in mehreren Bundesländern gleichzeitig für über 70.000 Kinder durchgeführt wird.

Innerhalb von sechs Wochen soll jedes Kind mindestens 20mal ohne Elterntaxi morgens zur Schule kommen. Ob mit dem Fahrrad, dem Tretroller oder zu Fuß - Hauptsache das Auto bleibt zuhause stehen. Kinder, die diese Aufgabe meistern, erhalten als Anerkennung für so viel Bewegung und Klimaschutz eine eine SpoSpiTo-Urkunde. Doch der eigentliche Lohn ist eine tägliche Bewegungs-Einheit noch vor Unterrichtsbeginn - und der Stolz, den Weg zur Schule selbst zurück gelegt zu haben. Die Eltern dürfen ihre Kinder aber natürlich zur Schule begleiten.

Nebenbei winken den Kindern noch Preise, u.a. 50 Scooter und 100 Kinderrucksäcke sowie Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro.

Wenn die SpoSpiTo-Aktion nach sechs Wochen beendet ist, wäre es natürlich am besten, wenn weiter fleißig zu Fuß gegangen wird. Gesundheit, Selbstständigkeit und Klima werden es danken!