Eine etwa acht Meter lange Hauswand diente Künstlerin Nadja Zikes kürzlich als Leinwand, die sie mit abstrakten Motiven aus dem Leben gestaltete. "Ich möchte damit in dieser ungewöhnlichen und schwierigen Zeit einen positiven, farbenfrohen Akzent setzen", so ihre Erklärung. Das Kunstwerk kann an der Walsumermarkstraße, Ecke Dunkelschlag bestaunt werden. Foto: Rüdiger Marquitan. Mehr Bilder gibt's unter www.lokalkompass.de/