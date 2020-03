Das Konzert von "Mono Inc." am 27. März in der Turbinenhalle musste aus aktuellem Anlass verschoben werden. Der Nachholtermin steht aber schon fest: der 24. September. Am 23. Oktober spielt die Band dann im Rahmen ihrer ausgedehnten "The Book Of Fire"-Tour auch noch in Dortmund.

„Wir spielen jetzt in größeren Hallen, da können und wollen wir unseren Fans natürlich auch eine noch imposantere Show bieten als bereits gewohnt“, kündigt Gitarrist Carl Fornia an. Die vier Hamburger zeigen nicht die geringste Müdigkeit. Das neue Konzeptalbum „The Book Of Fire“ ist ein Manifest des monomanischen Dark-Rocks. Es entführt die Zuhörer in die Zeit der Inquisition. Mit Hymnen für die Zurückgelassenen und Vergessenen bildet dieses Album einen weiteren Meilenstein in der musikalischen Geschichte der Band.

Im "Buch des Feuers" waren verbotene Magie, das Unerklärliche, das Übersinnliche und die Weisheit von Generationen verewigt. Doch damit musste dieses Buch der rigorosen Gedankenpolizei jener Zeit ein Dorn im Auge sein. Nur in geheimen Kreisen wurde das Werk zwischen den Verfolgten ausgetauscht. Doch mit jedem brennenden Eigentümer des Buches starb auch ein Teil des Buches selbst, bis schließlich nichts mehr übrig war als die Geschichte seiner Verfolgung.

Auf der „The Book Of Fire–Tour 2020“ nimmt "Mono Inc." das Publikum mit in verschlossene Zimmer zu zitternden Gelehrten, zu Magiern und Hexen, in vom Fackelschein der Häscher erhellte Gassen, in düstere Kerker und in die Folterkeller der Inquisitoren - und präsentiert dabei auch all die Hits der Vorgängeralben. Tickets für die Konzerte gibt es an allen bekannten VVK-Stellen.

