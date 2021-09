Die Oberhausener Cover-Band Mottek hat nach 20 Jahren einen neuen Sänger, der am vergangenen Sonntag im Zentrum Alternberg beim Freistil-Kultursommer als Opener der kölschen Gruppe BRINGS, den Fans vorgestellt wurde. Sven Möhle, der langjährige Frontmann der Band verlässt die Band aus familiären Gründen und Andreas Perk übernahm das Mikro.

Andreas ist in der Musikwelt des Ruhrgebietes keine unbekannte Größe, er war 14 Jahre lang Sänger im Ensemble des Rockorchester Ruhrgebeat. Der 45-Jährige Essener ist in seinem Hauptberuf Grundschullehrer und die Musik begleiten ihn schon von Kindesbeinen an.

Auf der Oberhausener Bühne im Zentrum Altenberg war er sofort präsent, schon beim Soundcheck suchte er die Nähe zum Publikum. Er selbst sagte, dass er nach der Coronapause wieder „heiß wie Frittenfett“ sei. Und das merkte man ihm auch schon bei den ersten Tönen von „Word up“ an. Bei „Shut up and dance with me“ und „Sex on Fire“ zeigten die restlichen Bandmitglieder das in den mitgebrachten Instrumenten auch Rock drin steckt. Eine Stunde Vollgasrock als Opener für Brings und Andreas Perk konnte so manch eingefleischten Mottekfan schon für sich begeistern. Zum 20-jährigen Bandjubiläum einen neuen Sänger zu präsentieren, fällt immer schwer, Andreas füllt die Lücke, die Sven hinterlässt aber souverän.

Freuen wir uns auf die nächsten Konzerte von MOTTEK am 02.10. im Theater an der Niebuhrg.