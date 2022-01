Die Klostermusikschule bietet beginnend im März, wieder musikalische Früh-Erziehungs-Kurse an. In den ersten beiden Unterrichtsangeboten begleiten die Eltern ihre Kinder, ab einem Alter von dreieinhalb Jahren können die Kinder bereits selbstständig am Unterricht teilnehmen.

Bereits in einem Alter ab sechs Monaten und finden vier aufeinander aufbauenden Kursen statt.

Bei der Mini-Musik (Kurs M 191) treffen sich Eltern und Kinder im Alter von 6-15 Monaten für je 30 Minuten, um gemeinsam Musik auf vielfältige Weise zu erfahren. Der Kurs kostet für 12 Einheiten einmalig 48 Euro, für Vereinsmitglieder 43 Euro.

Die Maxi-Musik (Kurs M 192) ist als Anschlusskurs an die Mini-Musik konzipiert. Auch hier treffen sich Eltern und Kinder im Alter von 15 Monaten bis 3 ½ Jahren für jeweils 45 Minuten. Die Kinder knüpfen an ihre Erfahrungen an und lernen bereits unterschiedliche Tempi und Tonhöhen mit Hilfe von Bewegungstänzen und gesungenen Melodien kennen. Die Kosten betragen einmalig 87 Euro, für Vereinsmitglieder 78 Euro.

Die Entdeckungsreise Musik (Kurs M 193) ist für Kinder, nun ohne Eltern, ab etwa 3 ½ bis 5 Jahren gedacht. Im Fokus steht die Stimme der Kinder, die erforscht und mit einfachen Rhythmusinstrumenten begleitet wird. Dieser Kurs ist die ideale Vorbereitung für die vokale Ausbildung in der Singschule der Klosterspatzen Oberhausen, sowie Instrumentalunterricht an der Klostermusikschule. Die Kursgebühren betragen einmalig 87 Euro, für Vereinsmitglieder 78 Euro.

Zu diesen drei Kursen ist unter klostermusikschule.de/anmeldung eine Anmeldung möglich.

Das Abenteuer Musik ist für Vorschulkinder im Alter von fünf bis sechs Jahren geeignet. Die natürliche Musikalität, die die Kinder mitbringen, ist auch hier der Ausgangspunkt der Ausbildung und Förderung. Die natürliche Musikalität soll unter verschiedenen Aspekten wie die Vertiefung von Takt- und Rhythmusgefühl oder die Förderung einer deutlichen Sprache, gefördert werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Interessenten für diesen Kurs wenden sich an Tel. 0208/30998940 oder an infoklostermusikschule.de.

Im Haus der Musik, Klosterhardter Straße 10, werden angeboten:

Kurs-Nr. M 192 Maxi-Musik (für Kinder von 15 Monaten – 3 ½ Jahren) montags von 15.15 bis 16 Uhr

Kurs-Nr. M 193 Entdeckungsreise Musik (für Kinder von 3 ½ bis 5 Jahren) montags von 16.15 bis 17 Uhr

Im Kloster Liebfrauen, Roßbachstraße 41, im Raum „Refektorium“, finden statt:

Kurs-Nr. M 191 Mini-Musik (für Kinder von 6-15 Monaten) donnerstags von 14.15 bis 14.45 Uhr

Kurs-Nr. M 192 Maxi-Musik (für Kinder von 15 Monaten – 3 ½ Jahren) donnerstags von 16 bis 16.45 Uhr

Kurs-Nr. M 193 Entdeckungsreise Musik (für Kinder von 3 ½ bis 5 Jahren) donnerstags von 17 bis 17.45 Uhr

Weitere Informationen sind erhältlich unter Tel. 0208/30998940 oder unter klostermusikschule.de/musikalische-frueherziehung.