Noch bis 23. Februar findet im LVR Industriemuseum Peter-Behrens-Bau (Essener Straße 80, 46047 Oberhausen) die Ausstellung "NÜTZLICH UND SCHÖN" statt.

Von 1920 bis 1930 veränderte sich die Warenwelt zunehmend.

Die Eleganz und Schlichtheit der Form gewannen in vielen Bereichen an Bedeutung. Neue, hochwertige Materialien traten ihren Siegeszug an. Neue Kunststoffe wie PVC, Plexiglas, Perlon und Nylon wurden entdeckt. Aber auch Keramik, Glas und Holz konnten ihre Position behaupten und mit der Zeit gehen. Baumwolle oder Wolle wurden von Kunstfasern verdrängt.

Es gibt einiges zu gucken und zu staunen.

Geht einfach mal vorbei und schaut euch die Ausstellung an.

Eintritt kostet 6 Euro pro Person. Montags ist dort nicht geöffnet.