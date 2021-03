"Mitmischen" lautet das Motto, unter dem am Freitag, 19. März, landesweit Bibliotheken zur "Nacht der Bibliotheken" ihre Türen ausschließlich digital öffnen. Das Motto unterstreicht die herausragende Stellung von Bibliotheken im heutigen Informationsdschungel. „Ein umfassendes Angebot an gesicherten Informationen gibt Nutzern in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien Orientierung, um ganz konkret mitzumischen – als mündige Bürger", so Schirmherrin Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Selbstverständlich ist auch die Stadtbibliothek Oberhausen in diesem Jahr dabei mit einem Konzert des aus Essen stammenden Akustik-Trios „small is beautiful“, das Interpretationen von Popsongs der letzten 50 Jahre minimalistisch, zielsicher ausgewählt und von beeindruckender Vielfalt bietet. Coronakonform wird das Konzert im Ebertbad ohne Publikum aufgezeichnet und am 19. März ab 15 Uhr auf der Webseite der Stadtbibliothek unter www.bibliothek.oberhausen.de, dem Facebook-Kanal unter www.facebook.com/Stabibob und der Seite der Nacht der Bibliotheken unter www.nachtderbibliotheken.de abrufbar sein.