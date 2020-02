Nach der traurigen Absage des Umzuges am Sonntag konnten vor jeweils mehreren tausend Besuchern an den Straßen der Rosenmontagsumzug in Vondern und der Pöstertreck in Alstaden stattfinden. Zwischenzeitlich einsetzender stärkerer Regen ließ leider einige Besucher wieder abwandern.

Der Umzug verlief aus polizeilicher Sicht ruhig.Ein kurzfristig vermisstes Kind wurde in einem Karnevalswagen wieder aufgefunden.

Die Mitarbeiter des DRK mussten in 4 kleineren Fällen Hilfeleistungen erbringen.

Es kam zu keinen polizeilichen Maßnahmen.

Fotos: Carsten Walden