Gut abgeschnitten haben die jungen Musikerinnen und Musiker aus Oberhausen, die beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Musikschule der Stadt Duisburg unter den Teilnehmern aus Dinslaken, Duisburg und Mülheim zwölf erste und fünf zweite Plätze belegt haben.

Hier die Erstplatzierten mit Qualifikation für den Landeswettbewerb: Johannes Dierbach, Mahilan Dietze (beide Drum-Set-Pop), Carolin De Bruijn (Streicher-Ensemble/Violine), Jana Eulenpesch (Neue Musik und Klavier solo), Isabelle Weinsheimer (Streicher-Ensemble/Violoncello).

Die weiteren Sieger: Kira Nemanikhina, Illay Sentürk (beide Klavier solo), Valeria Fedosejew, Alexandra Bruckmann, Tabea Szczygielski (alle Streicher-Ensemble), Miriam Spelz (Querflöte).

Auf dem zweiten Platz landeten Felix Chen, Lara Sentürk, Alexandra Bruckmann (alle Klavier solo), Martha und Tarek Lichterfeld und Paulina Sofia Schweer Donet (alle Holzbläser-Ensemble).

Die entsprechenden Urkunden werden den jungen Talenten am Freitag, 28. Februar (nicht wie irrtümlich gemeldet am Freitag, 14. Februar), im Rahmen eines öffentlichen Preisträger-Konzertes in der Städtischen Musikschule überreicht. Weitere Infos zur Talentförderung erteilt die Städtische Musikschule unter Tel. 9410710.