Prinzenwiegen der Stadtsparkasse Oberhausen

Wo sonst so ernste Dinge wie unsere täglichen Geldgeschäfte abgewickelt werden, zog am Donnerstagnachmittag der karnevalistische Frohsinn ein. Zur Sparkassen-Tradition des „Prinzenwiegens“ wurde in die Filiale Buschhausen eingeladen. So versammelten sich dort der Vorstand der Stadtsparkasse, die Präsidenten der Oberhausener Karnevalsvereine und zahlreiche Karnevalisten, um Stadtprinz Dirk I. samt Thron aufzuwiegen. Unterstützt wurde der Stadtprinz von dem Kinderprinzenpaar und dem Dreigestirn. Dem Ort entsprechend wog man Prinz Dirk dann in Goldtaler auf. Allerdings handelte es sich dabei um Schokoladentaler, die beim großen Oberhausener Karnevalsumzug unter das versammelte Narrenvolk verteilt werden.