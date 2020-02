Prunksitzung der KG Sterkrader Raben in Oberhausen

Am Samstag feierten die Sterkrader Raben in der Tanzschule Mettler an der Neumühler Straße in Oberhausen ihre Prunksitzung. Im vollbesetzten Saal wurde dem Publikum ein Feuerwerk des Oberhausener Karnevals geboten. Nunmehr als Sitzungspräsident kündigte dann Clemens II., Stadtprinz in der letzten Session, den Einmarsch seines Nachfolgers, den amtierenden Stadtprinzen Dirk I. an.