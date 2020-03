Das Konzert des "Rock Orchester Ruhrgebeat", das am 21. März in der Turbinenhalle in Oberhausen stattfinden sollte, wird auf Grund des aktuellen Erlasses der Landesregierung verschoben.

"Unser aller Gesundheit geht natürlich vor", findet der Veranstalter. "Wir freuen uns, einen Ausweichtermin für den 29. Mai gefunden zu haben, um unsere Zuschauer nach dem Konzert im Vorjahr in der Köpi-Arena in der etwas intimeren Atmosphäre der Turbinenhalle begrüßen zu können. Alle Eintrittskarten für die Turbinenhalle behalten ihre Gültigkeit für den 29. Mai, weitere Karten können für den neuen Termin gekauft werden. Wer an dem Ersatztermin im Mai nicht kommen kann, sollte sich bis spätestens zum 25. März an den Ticket-Service wenden, dann finden wir gemeinsam eine Lösung."

Mehr als fünf Jahrzehnte Rockgeschichte vertont das "Rock Orchester Ruhrgebeat" neu, angefangen von den 60ern bis zu modernen Hits. Seit mehr als 20 Jahren stehen die Musiker dabei für Musik jenseits von Synthesizern und Musikkonserven. Seit 1998 hat das Ensemble im Ruhrgebiet eine stetig wachsende Fangemeinde aufgebaut. Zu der ursprünglichen Besetzung sind im Laufe der Zeit Bläser, Streicher und die Kesselpauke hinzugekommen und runden das Musikerlebnis ab.