Das "Rock Orchester Ruhrgebeat" steht seit über 20 Jahren für Musik jenseits von Synthesizer und Musikkonserven. Die Kult-Hits der Rock- und Popgeschichte werden am 21. März in der Turbinenhalle in Oberhausen in Szene gesetzt. Mit dabei ist auch DSDS-Gewinner David Herbrüggen.

Die Wurzeln des "Rock Orchester Ruhrgebeat" lassen sich bis in die 60er Jahre zurückverfolgen. Seit 1998 findet das Ensemble im Ruhrgebiet eine stetig wachsende Fangemeinde, die die Rock- und Popsongs auch mitsingen kann. Die bekannten Hits werden nicht nur gecovert, sondern auch neu arrangiert. Mit dem Gefühl, Musik nicht nur gehört, sondern auch gespürt zu haben, sollen die Gäste das Konzert verlassen. Zu der ursprünglichen Besetzung sind im Laufe der Zeit Bläser, Streicher und die Kesselpauke hinzugekommen und runden nun das Musikerlebnis ab.

Mehr als fünf Jahrzehnte Rockgeschichte vertont das Orchester neu, angefangen von den 60ern bis zu modernen Hits. Im Repertoire haben die Musiker internationale Klassiker von AC/DC, Joe Cocker, Tina Turner, Bon Jovi den Toten Hosen, Deep Purple und Queen, allerdings ohne diese allzu stark zu kopieren. Schließlich will das "Rock Orchester" zwar covern, aber den klassischen Rocksongs eine eigene Note verpassen. Mit im Programm ist auch die Eigenkomposition und Ruhrgebietshymne „Hier brennt ein Feuer“. Kombiniert wird die handgemachte Musik mit einer energiegeladenen Bühnenshow. Mit dabei ist am 21. März auch der 20-jährige DSDS-Gewinner David Herbrüggen aus Oberhausen, der sich 2019 bei der RTL-Castingshow gegen die Konkurrenz durchgesetzt hatte.

Karten sind unter anderem erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen, in den WAZ-Leserläden (Ticket-Shop) oder unter www.turbinenhalle.de.

