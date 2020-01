Bevor der Gasometer in Vorbereitung der Korrosionsschutzarbeiten eingerüstet werden kann, wurde am Montag damit begonnen, noch einige Teile an der Außenseite abzumontieren. Mit Hilfe eines entsprechend hohen Krans werden die Treppen zwischen den Umläufen an der Außenhülle des Gasometers sowie Ausbläser und Geländer abmontiert. Danach folgt die Einrüstung.

Fotos: Walden/Kories