Singen unter der Dusche? Machen Sie mehr daraus, lernen Sie Ihre Stimme kennen! Gesangsunterricht ist für jeden möglich, der Freude beim Singen hat. Vielleicht wird ja mehr daraus und Sie schließen sich einem Chor an!?

Gerade diese Corona-Zeit lässt uns oft innehalten und schauen, was wir mit unserer Freizeit so machen.

Der Wunsch nach einem Instrument taucht immer wieder auf? Bei uns haben Sie Gelegenheit, dieses kennen zu lernen und auch zu spielen.

Schauen Sie live bei uns zu, wie sich ein Unterricht in unserer Klostermusikschule gestaltet.

In diesem Jahr bieten wir wieder über zwei Wochen Einblick in unseren Unterricht in den Wochen des offenen Unterrichts an. In der Zeit vom 31.01. bis 11.02.2022 haben Sie die Möglichkeit, in den Gesangs- und Instrumentalunterricht unserer Dozentinnen und Dozenten zu schauen.

Welche Instrumente an welchem unserer Standorte zu finden sind, ist auf unserer Homepage im Einzelnen aufgeführt unter: https://klostermusikschule.de/wochen_des_offenen_unterrichts/

In der Klostermusikschule gilt die 2G Regelung.

Aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln und eines geregelten Ablaufs bitten wir um telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 02 08 / 30 99 89 42. Sprechen Sie uns gerne Ihre Wünsche auf den AB und wir rufen kurzfristig zurück.

Wir laden Sie herzlich ein!