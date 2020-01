Florian Silbereisen steht für den jungen deutschen Schlager. „Das große Schlagerfest“ ist die Tournee zu den ARD-/ORFTV-Shows, die seit 25 Jahren zum Mitfeiern einladen.

2020 heißt es nun „Das große Schlagerfest.XXL“ – die große Tournee zum Jubiläum, präsentiert von Florian Silbereisen. Mit dabei sind auch Marianne Rosenberg, Matthias Reim, Thomas Anders, Oli.P, Ross Antony, Giovanni Zarella, Jürgen Drews, "Die Draufgänger", Christin Stark, Sonia Liebing und die "DDC Breakdancer".

Präsentiert wird das Konzert-Erlebnis 2020 auf einer neuen Bühne, die die Besucher näher als bisher an die Musiker bringt. Und nicht nur im großen Partybereich direkt vor der Bühne heißt es auch für „Das große Schlagerfest. XXL“ wieder: „Mitsingen! Mitfeiern!“.

Zu Gast ist das Event unter anderem am 1. Mai in der Oberhausener König-Pilsener-Arena. Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen sowie im Internet unter www.eventim.de und www.oeticket.com sowie unter www.semmel.de.