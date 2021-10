Nach fast zweijähriger Renovierung empfängt der Gasometer seit Kurzem wieder Gäste und bereits über 15.000 Besucher haben die neue Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ seit der Wiedereröffnung am 1. Oktober gesehen.

Und es wird noch besser: „In den Herbstferien freuen wir uns auf viele Besucher und Besucherinnen“ erzählt Jeanette Schmitz. Für den zu erwartenden Andrang erweitert die Kuratorin und Geschäftsführerin des Gasometers bis zum 24. Oktober die Öffnungszeiten: „Wir haben in den Ferien wirklich jeden Tag in der Woche von 10 bis 18 Uhr geöffnet“.

Besonders Familien und Kinder können dann die abwechslungsreiche Ausstellung zu Klima und Natur sowie natürlich die spektakuläre schwebende Erdkugel bewundern. Für den Kunstnachwuchs gibt es sogar einen eigenen Audioguide, der als spannende Tour durch die unterschiedlichen Ausstellungsbereiche führt und verständlich Bilder, Filme und Exponate erläutert. Darunter auch wertvolle Fossilien, wie das Skelett eines rund 180 Millionen Jahre alten Krokodils. Zusätzlich können die Kinder, wie auch die Erwachsenen, an Sonn- und Feiertagen jeweils ab 14 Uhr an der offenen Führung teilnehmen.

Doch auch außerhalb der Ferien gibt es im Gasometer Oberhausen viel zu entdecken – wie wäre es also mit „Schule vor Ort“? Denn die Ausstellung "Das zerbrechliche Paradies" bietet Schulklassen ein breites Spektrum an unterrichtsbegleitenden Erkundungstouren an: Von individuellen Führungen für Klassen in verschiedenen Sprachen bis zur Schülerrallye. Letztere kann ganz selbstständig organisiert werden, Fragebögen für die Klassen 1-3 und 4-6 stehen zum Online-Abruf auf der Gasometer Website unter www.gasometer.de bereit. Und weil Lehrer auch nicht immer alles wissen, erhalten sie die dazugehörigen Antwortbögen direkt beim Ausstellungsbesuch an der Kasse.

Auch für Kinder gilt bei einem Besuch in der Ausstellung "Das zerbrechliche Paradies" die 3G-Regel. Da in den Ferien in den Schulen nicht getestet wird, hat das Deutsche Rote Kreuz Oberhausen ein besonderes Angebot vorbereitet: An den Wochenenden 16./17.10. und 23./24.10. öffnet das nahegelegene Testzentrum im Centro Parkhaus 8 jeweils von 12 bis 18 Uhr für die Besucher des Gasometers. Natürlich stehen auch die regulären Termine in der Woche – Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 8.30 bis 16 Uhr und Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr – weiter zur Verfügung. Anmeldungen für die Schnelltests müssen unter www.testzentrum-oberhausen.de vorgenommen werden.

Im Glanz des Neuen erstrahlt das Online-Ticketsystem. Schneller, schöner und besser lassen sich die begehrten Eintrittskarten für „Das zerbrechliche Paradies“ jetzt auf der Website des Gasometers unter www.gasometer.de erwerben. Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr - an Feiertagen und in den NRW-Ferien auch montags - geöffnet. Tickets können über den neuen Online-Shop bestellt oder direkt vor Ort an der Tageskasse erworben werden. Der Preis für ein Erwachsenenticktet beträgt 11 Euro, ermäßigt 8 Euro. Familien (2 Erwachsene und maximal 5 Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren) zahlen 27 Euro. Weitere Infos gibt es unter www.gasometer.de