Diese Abschlusspräsentation konnte sich sehen lassen: Drei Filme waren an der Gesamtschule Weierheide in der Projektwoche zur Berufsorientierung entstanden. Die Regionalagentur MEO hatte das Projekt gemeinsam mit der Koordinierungsstelle Essen, Mülheim und Oberhausen sowie dem Verein „Medien-Monster e.V.“ initiiert.



Thematisch waren die Filme auf die duale Ausbildung ausgerichtet. So lernten die Schüler nicht nur, wie man Erklärvideos erstellen kann, sondern auch viel über die Möglichkeiten, die sich ihnen nach dem Schulabschluss eröffnen.

Kreativität war gefragt

Mit diesem Angebot kommt die Schule ihrem im Schulkonzept verankerten Anspruch nach, die Schüler mit den Kompetenzen auszustatten, die sie für ihr zukünftiges Leben brauchen. Dabei war natürlich Kreativität gefragt. Texte mussten geschrieben, der Umgang mit der Greenscreen-Technik erlernt werden. Es wurden Motive gemalt, ausgeschnitten und laminiert. Unter der Leitung von Marc Velten von den Medien-Monstern formte sich die Schülergruppe schnell zu einem professionell wirkenden Filmteam. Der korrekte Umgang mit den entsprechenden Programmen ergab sich bei der Arbeit mit den Tablets fast von selbst.

Traumhafter Tag als Chemikant

Zum Thema der dualen Ausbildung wurde recherchiert, die Ergebnisse verglichen und in einer Redaktionskonferenz gewichtet. Somit standen die Teamfähigkeit, die Medienkompetenz und das Thema gleichermaßen im Mittelpunkt des Projektes. Vier Tage wurde an den Filmen gearbeitet. Dörte Delberg-Ziepke von der Koordinierungsstelle Schule-Beruf der Stadt Oberhausen und Schulleiterin Doris Sawallich ließen sich die Präsentation der Filme nicht entgehen. Und so erfuhren sie als Premierengäste viel über die „Vorteile der dualen Ausbildung“, den „Ausbildungsberuf Chemikant“ und sahen abschließend den dritten amüsanten Film „Ein traumhafter Tag in der dualen Ausbildung“. Die Gruppe der jungen Filmschaffenden waren sich einig: „Das Projekt hat uns viel gebracht!“ Und so sagte Schulleiterin Sawallich auch gerne zu, ein solches Projekt in die Angebote der nächsten Projektwoche zur Berufsorientierung aufzunehmen.

Dörte Delberg-Ziepke von der Koordinierungsstelle wird dieses Anliegen gerne unterstützen.