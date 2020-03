Mitmach-Aktion zum Tag der Druckkunst für Anfänger und Kenner

Die Galerie KIR im Europahaus wird in der kommenden Woche zu einer Druckwerkstatt.

Anfänger und Kenner können ausprobieren, wie eigene künstlerische Drucke entstehen.

Von Mittwoch, 11. März bis Samstag, 14. März ist die Druckwerkstatt von 17 bis 19 Uhr geöffnet und einjeder, der neugierig ist, wie so ein Kunstdruck entsteht, kann reinschauen und mitmachen.

Unter fachkundiger Anleitung kann eine Druckplatte erstellt werden und der eigene Druck in der Druckpresse hergestellt werden. Auch alte Druckplatten können überarbeitet und neu gedruckt werden. Für eine kleine Materialkostenbeteiligung kann man anschließend den eigenen Kunstdruck mit nachhause nehmen.

Am Tag der Druckkunst, Sonntag, 15. März, werden die entstandenen Arbeiten ausgestellt. Die Eröffnung der Ausstellung ist um 17 Uhr in der Galerie KiR, Elsässer Straße 21, 46045 Oberhausen.

Mit einem Tag der Druckkunst feiert die Galerie KiR die Aufnahme der künstlerischen Drucktechniken in das Verzeichnis des immateriellen Welt-Kulturerbes.

Gedruckte Texte und Bilder sind seit mehr als 500 Jahren Teil der europäischen Kultur.

In Deutschland stehen Johannes Gutenberg und Albrecht Dürer stellvertretend für die Anfänge dieser Innovation, die dafür sorgte, dass Wissen durch Texte und Bilder nun von Einzelnen an viele Menschen weitergegeben werden konnte.

Heute werden traditionelle Drucktechniken hauptsächlich von Künstlerinnen und Künstlern gepflegt und weiterentwickelt. Dabei sind der Fantasie des einzelnen keine Grenzen gesetzt.

Bundesweit werden rund 250 Organisationen an diesem „Tag der Druckkunst“ mit Aktionen teilnehmen.