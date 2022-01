Am Samstag, 22. Januar, spielt „Swinging Brass“ um 18 Uhr in der Christuskirche in der Nohlstraße 7.

Die Band aus Recklinghausen tritt unter der Leitung von Danny Neumann auf. Musiker aus dem ganzen Ruhrgebiet und Ostwestfalen spielen hier generationenübergreifend auf hohem Niveau zusammen.

Es wird Songs wie "Yesterday" oder die Titelmusik der "Olsenbande" geben. Hinzu kommt ein eigenes Arrangement des berühmten Steigerliedes als Gruß ans Ruhrgebiet. Auf dem Programm steht mit „Music“ auch eine Hommage an den kürzlich verstorbenen Musiker John Miles, ein bekanntermaßen vielfältiges und anspruchsvolles Stück.

Im Zentrum stehen bekannte Kirchenlieder in ganz neuen Versionen. Diese werden in exklusiven Arrangements präsentiert, von Swing über Tango und Funk bis Reggae, sowie Hits aus Pop und Jazz.

Das Mitsingen mit Maske ist dabei erlaubt und erwünscht. Der Eintritt zum Konzert ist frei, aufgrund der Corona-Schutz-Verordnung aber nur unter 2G gestattet. Die Einhaltung von Hygienemaßnahmen wird sichergestellt.

Weitere Informationen sind erhältlich unter Tel. 0208/2 36 53.