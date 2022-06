Sizzle, das BBQ-FESTIVAL in Oberhausen

Sobald die Temperaturen zweistellige Werte erreichen, wird der Grill abgestaubt und angefeuert. Doch was kommt auf das Bratrost: Das traditionelle Würstchen und Steaks oder lieber etwas Vegetarisches? Welche Soßen kommen auf den Tisch? Was liegt aktuell im Grill-Trend und was gibt es für neue Rezepte?

Antworten gibt es hier: Auf über 2500 Quadratmetern findet seit dem 23. Juni auf dem Luise-Albertz-Platz, am Westfield Centro, das BBQ-Festival „Sizzle“ statt: mit Grillshows, Live-Musik und wissenswerten Tipps und Tricks für das perfekte Grillerlebnis.

Bei sonnig bis bewölktem Wetter, sowie sommerlichen Temperaturen, zog es an Festival Tag 3 bereits zur Mittagszeit schon viele Menschen an die Centropromenade.

Gemeinsam essen und feiern, Musik hören, freier Eintritt, sowie wissenswertes rund um das Thema Grillen, gibt es für alle Interessierten noch bis zum 02. Juli 2022.