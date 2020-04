Vielleicht werden einige jetzt sagen: "Bor, schon wieder eine Corona Aktion."

Ja, schon wieder eine Aktion. Es ist eine weitere Aktion, sich in Coronazeiten Mut zu machen und auf andere Gedanken zu kommen und zu zeigen, dass man nicht alleine ist. UND DAS IST TOLL!

Die evangelischen Luther-Kirchengemeinde in Oberhausen hat dazu aufgerufen.

Der Zaun wird bunt durch unsere Beiträge. Kinder und Erwachsene können etwas auf Karten oder Zettel schreiben; Gedanken, Gebete, Sprüche, Zitate (es muss nicht handschriftlich sein). Aber auch Fotos oder schöne Postkarten und gemalte Bilder sind herzlich willkommen.

Die Beiträge können abfotografiert oder eingescannt werden (ulrike.burkhardt@ekir.de) oder bei Pfarrerin Ulrike Burkardt in den Briefkasten geworfen werden (Arndtstr. 4).

Dann werden sie von ihr einlaminiert und am Kirchgartenzaun der Lutherkirche aufgehangen.

Jeder ist herzlich eingeladen mitzumachen. Es kommen täglich neue Beiträge dazu.

Mir gefällt diese Aktion ausgesprochen gut. Zeilen, Worte und Sprüche, die Hoffnung und Zuversicht spenden und uns ein Mutmacher in der Coronazeit sind.

Es hilft dem ein oder anderen vielleicht auch, sich seine Ängste, Sorgen und seinen Unmut von der Seele zu schreiben.

Genauso hilfreich ist es aber auch, wenn man seine Hoffnungen notiert. Worauf freut ihr euch nach der Corona-Krise? Was möchtet ihr gerne wieder machen? Welche Träume und Ziele habt ihr?

Vielleicht machen ja einige von euch mit ,und wir sehen diese Beiträge dann demnächst auch am Zaun.

Das Schöne ist, dass man nicht das Haus verlassen muss, sondern die Beiträge vom Zaun auch auf der Homepage der Kirche findet. Ebenfalls eine vernünftige Idee, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Ich kann gar nicht sagen, welcher Zaunbeitrag mir am besten gefallen hat. Es war viel schönes, nachdenkliches, spirituelles und "seelenwärmendes" dabei.

Auf meinen Fotos seht ihr den überwiegenden Teil der Zaunbeiträge. Guckt sie euch in Ruhe an und lasst sie auf euch wirken, sprecht darüber, diskutiert darüber oder schreibt sie ab und schickt sie einem besonderen Menschen.

Also, denkt dran: Unsere Sprüche retten nicht die Welt, aber manchmal den Tag.