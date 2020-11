Fast jeder kennt die Geschichte von St. Martin.

Heute und in den letzten Tagen hätten viele Menschen gerne dieses Fest wie jedes Jahr gefeiert. Besonders die Kindergarten- und Schulkinder vermissen den traditionellen Laternenumzug mit der anschließenden Mantelteilung am Feuer.

Aber dennoch können wir das Martinsfest auch in der Corona-Krise zu etwas besonderem machen bzw. werden lassen.

Es muss nicht immer die große Geste oder das große Geld sein, welches man spendet oder teilt um zu helfen. Es kann auch ein nettes Gespräch sein, etwas zu essen oder eine Kleiderspende für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens wohnen.

In diesen Zeiten teilen viele Menschen ein Licht. Das klingt einfach, aber ist wirkungsvoll.

Lichter in Form von Laternen, Kerzen und Lichterketten, die Fenster, Türen und Hauseigengänge zieren, die wir beim Vorbeigehen oder bei einem gemütlichen Spaziergang sehen und bestaunen können.

Lichter, die wir verschenken oder einfach bei unseren Mitmenschen vor die Tür stellen, damit sie strahlende Augen bekommen und wissen, dass an sie gedacht wird und sie nicht alleine sind.

Lichter, die uns zeigen, dass wir als humanitäre Gesellschaft zusammen rücken, aber auch zusammen halten müssen.

Die evangelische und die katholische Kirche in Oberhausen haben sich gemeinsam etwas einfallen lassen: "St. Martin, teile dein Licht". Heute am Martinstag konnte man zwischen 17 und 18:30 Uhr in ausgewählte Kirchen kommen, wie z. B. die St. Pankratius Kirche in Osterfeld und dort eine Laterne oder ein bunt gestaltetes Glas mitbringen und vor Ort stehen lassen.

Diese Lichter werden dann später in Alten- und Pflegeeinrichtungen gebracht, damit sich andere Menschen daran erfreuen können. Vor Ort in den Kirchen gab es für jeden, der mitgemacht hat eine leckere Martinsbrezel.

So langsam beginnt die Vorweihnachtszeit. Wir sollten uns darauf besinnen, das Teilen und Geben nicht nur jetzt zu praktizieren. Die Botschaft der Martinslegende sollten wir das ganze Jahr über in uns tragen.

Also, teilt euer Licht!!!